Зеленский заявил, что не боится Трампа, и раскрыл детали встречи в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 17 октября (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Владимир Зеленский положительно оценил свои взаимоотношения с американским коллегой Дональдом Трампом, отметив, что не боится его, поскольку Киев и Вашингтон являются друзьями. Об этом политик рассказал в интервью The Guardian.

В октябре, после встречи в Белом доме, собеседники издания Financial Times заявили, что во время переговоров Трамп якобы отбросил карты линии фронта в Украине и настаивал на том, чтобы Зеленский отдал Владимиру Путину весь Донбасс, и неоднократно повторял тезисы российского диктатора.

Теперь же Зеленский, смеясь вместе с журналистом, возразил, что Трамп бросался картами.

"Если вы спрашиваете, летали ли какие-то карты, то ничего не летали, безусловно", – отметил глава государства.

Он также рассказал, что во время этого визита украинская делегация установила перед президентом США и его командой три стенда, представив последовательные меры, включая поставки вооружений и санкции, которые "ослабили бы" Москву; целью этого было уменьшить способность РФ бомбить Украину и заставить Путина сесть за стол переговоров.

В целом он назвал свои нынешние отношения с Трампом конструктивными и очень предметными.

"Я понимаю, все боятся Трампа, ну, все в мире. И это правда, и это США – и они лидеры", – добавил президент.

Насчет того, боится ли он сам Трампа, глава Украины отметил, что нет, добавив, что США являются стратегическим партнером Украины "дай Бог, на десятки, сотни лет".

"И поэтому, на мой взгляд, только уважение. Уважение. Бояться должны враги. А мы с Америкой не враги, мы друзья, поэтому почему мы должны бояться?", – отметил Зеленский.