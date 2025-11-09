Зеленський заявив, що не боїться Трампа, й розкрив деталі зустрічі у Білому домі

Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі 17 жовтня (Фото: SHAWN THEW / EPA)

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив свої взаємини з американським колегою Дональдом Трампом, зазначивши, що не боїться його, оскільки Київ та Вашингтон є друзями. Про це політик розповів в інтерв'ю The Guardian.

У жовтні, після зустрічі в Білому домі, співрозмовники видання Financial Times заявили, що під час переговорів Трамп нібито відкинув мапи лінії фронту в Україні та наполягав на тому, щоб Зеленський віддав Володимиру Путіну весь Донбас, і неодноразово повторював тези російського диктатора.

Тепер же Зеленський, сміючись разом з журналістом, заперечив, що Трамп кидався мапами.

"Якщо ви запитуєте, чи якісь літали мапи, то нічого не літали, безумовно", – зазначив глава держави.

Він також розповів, що під час цього візиту українська делегація встановила перед президентом США та його командою три стенди, представивши послідовні заходи, включно з постачанням озброєнь та санкціями, які "послабили б" Москву; метою цього було зменшити здатність РФ бомбити Україну та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Загалом Зеленський назвав свої нинішні взаємини з Трампом конструктивними та дуже предметними.

"Я розумію, всі бояться Трампа, ну, всі у світі. І це правда, і це США – і вони лідери", – додав президент.

Стосовно того, чи боїться він сам Трампа, глава України зазначив, що ні, додавши, що США є стратегічним партнером України "дай Бог, на десятки, сотні років".

"І тому, на мій погляд, тільки повага. Повага. Боятись повинні вороги. А ми з Америкою не вороги, ми друзі, тому чому ми повинні боятись?", – зазначив Зеленський.