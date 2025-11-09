Зеленський заявив, що не боїться Трампа, й розкрив деталі зустрічі у Білому домі
Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив свої взаємини з американським колегою Дональдом Трампом, зазначивши, що не боїться його, оскільки Київ та Вашингтон є друзями. Про це політик розповів в інтерв'ю The Guardian.
У жовтні, після зустрічі в Білому домі, співрозмовники видання Financial Times заявили, що під час переговорів Трамп нібито відкинув мапи лінії фронту в Україні та наполягав на тому, щоб Зеленський віддав Володимиру Путіну весь Донбас, і неодноразово повторював тези російського диктатора.
Тепер же Зеленський, сміючись разом з журналістом, заперечив, що Трамп кидався мапами.
"Якщо ви запитуєте, чи якісь літали мапи, то нічого не літали, безумовно", – зазначив глава держави.
Він також розповів, що під час цього візиту українська делегація встановила перед президентом США та його командою три стенди, представивши послідовні заходи, включно з постачанням озброєнь та санкціями, які "послабили б" Москву; метою цього було зменшити здатність РФ бомбити Україну та змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
Загалом Зеленський назвав свої нинішні взаємини з Трампом конструктивними та дуже предметними.
"Я розумію, всі бояться Трампа, ну, всі у світі. І це правда, і це США – і вони лідери", – додав президент.
Стосовно того, чи боїться він сам Трампа, глава України зазначив, що ні, додавши, що США є стратегічним партнером України "дай Бог, на десятки, сотні років".
"І тому, на мій погляд, тільки повага. Повага. Боятись повинні вороги. А ми з Америкою не вороги, ми друзі, тому чому ми повинні боятись?", – зазначив Зеленський.
- Тим часом 6 листопада Трамп повідомив, що прем'єр Індії здебільшого перестав купувати нафту у країни-агресора РФ, що сталося після нових американських санкцій.
- 9 листопада Axios з посиланням на дані держдепу заявило, що експорт американської зброї на більш ніж $5 млрд, призначеної для підтримки союзників із НАТО та України, було відкладено через урядовий шатдаун у Штатах.
Коментарі (0)