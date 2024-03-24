Росія вперше після тривалої перерви атакувала припортову інфраструктуру на Дунаї
Російські війська вночі в неділю, 24 березня, вперше після тривалої перерви атакували припортову інфраструктуру Подунав'я. Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"Ворог [повернувся] до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали", – йдеться у зведенні.
За даними військових, росіяни спрямували дрони двома хвилями, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровської області.
Найбільше шкоди дрони завдали у Дніпропетровській області, де отримали пошкодження об'єкти енергетики, а без світла тимчасово залишилися десятки тисяч людей.
В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по три – на Одещині та Миколаївщині, один – на Херсонщині.
- У 2023 році вантажообіг через порти Дунаю сягнув рекордних 29 млн тонн. Це майже у шість разів більше, ніж було до початку повномасштабної війни.