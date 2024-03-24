Росія вперше після тривалої перерви атакувала припортову інфраструктуру на Дунаї

Під час нічної атаки росіяни завдали удару по припортовій інфраструктурі на українській частині Дунаю

Фото: depositphotos.com

Російські війська вночі в неділю, 24 березня, вперше після тривалої перерви атакували припортову інфраструктуру Подунав'я. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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"Ворог [повернувся] до терору Подунав'я. Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали", – йдеться у зведенні.

За даними військових, росіяни спрямували дрони двома хвилями, намагаючись атакувати широкою смугою від півдня Одещини до Дніпропетровської області.

Найбільше шкоди дрони завдали у Дніпропетровській області, де отримали пошкодження об'єкти енергетики, а без світла тимчасово залишилися десятки тисяч людей.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалося відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по три – на Одещині та Миколаївщині, один – на Херсонщині.