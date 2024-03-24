Россия впервые после длительного перерыва атаковала припортовую инфраструктуру на Дунае
Российские войска ночью в воскресенье, 24 марта, впервые после длительного перерыва атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Враг [вернулся] к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали", — говорится в сводке.
По данным военных, россияне направили дроны двумя волнами, пытаясь атаковать широкой полосой от юга Одесской области до Днепропетровской области.
Больше всего вреда дроны причинили в Днепропетровской области, где получили повреждения объекты энергетики, а без света временно остались десятки тысяч человек.
В операционной зоне Сил обороны юга удалось отработать по 22 барражирующим снарядам: 15 сбито в Днепропетровской области, по три – в Одесской и Николаевской, один – в Херсонской.
- В 2023 году грузооборот через порты Дуная достиг рекордных 29 млн тонн. Это почти в шесть раз больше, чем было до начала полномасштабной войны.