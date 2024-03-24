Россия впервые после длительного перерыва атаковала припортовую инфраструктуру на Дунае

Во время ночной атаки россияне нанесли удар по припортовой инфраструктуре на украинской части Дуная

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Российские войска ночью в воскресенье, 24 марта, впервые после длительного перерыва атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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"Враг [вернулся] к террору Подунавья. Попаданием нанесены повреждения припортовой инфраструктуре. Люди не пострадали", — говорится в сводке.

По данным военных, россияне направили дроны двумя волнами, пытаясь атаковать широкой полосой от юга Одесской области до Днепропетровской области.

Больше всего вреда дроны причинили в Днепропетровской области, где получили повреждения объекты энергетики, а без света временно остались десятки тысяч человек.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось отработать по 22 барражирующим снарядам: 15 сбито в Днепропетровской области, по три – в Одесской и Николаевской, один – в Херсонской.