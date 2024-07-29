Росія вперше вивела в море три підводні носії крилатих ракет – Плетенчук

Він зауважив, що "іноді Чорноморський флот називають підводним"

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

29 липня Росія вперше вивела в море одразу три підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, ці три підводні човни – всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні.

"Іноді Чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", – додав він.

Раніше моніторингові канали повідомляли, що Росія вивела на аеродром "Енгельс" щонайменше п'ять Ту-95МС, які готові до виконання бойових завдань.

27 липня співрозмовник LIGA.net у спецслужбах заявив, що у ніч і вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" й "Оленья".

у спецслужбах заявив, що у ніч і вранці внаслідок операції ГУР були атаковані військовий аеродром Росії в Енгельсі, аеродроми "Дягілєво" й "Оленья". На останньому, заявив співбесідник, був пошкоджений бомбардувальник Ту-22М3. Офіційно українські посадовці не повідомляли про ураження.

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