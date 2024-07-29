Россия впервые вывела в море три подводных носителя крылатых ракет – Плетенчук

Он отметил, что "иногда Черноморский флот называют подводным"

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

29 июля Россия впервые вывела в море сразу три подлодки, которые являются носителями крылатых ракет. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, эти три подлодки – все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе.

"Иногда Черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", – добавил он.

Ранее мониторинговые каналы сообщали, что Россия вывела на аэродром "Энгельс" по меньшей мере пять Ту-95МС, готовых к выполнению боевых задач.

27 июля собеседник LIGA.net в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья".

в спецслужбах заявил, что в ночь и утром в результате операции ГУР были атакованы военный аэродром России в Энгельсе, аэродромы "Дягилево" и "Оленья". На последнем, заявил собеседник, был поврежден бомбардировщик Ту-22М3. Официально украинские чиновники не сообщали о поражении.

Читайте также: Зеленский поблагодарил ГУР за точность на дистанции 1800 км. Возможно, за удар по "Оленье"