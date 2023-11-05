Росія за добу скинула на Херсонську область понад 50 керованих авіабомб

Російські війська протягом доби, що минула (з 7 ранку суботи до 7 ранку неділі), скинули понад пів сотні керованих авіабомб на Херсонську область. Про це повідомило оперативне командування "Південь".

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"Протягом доби противник завдав дев'ять авіаційних ударів із застосуванням понад 50 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонщини. Внаслідок ударів зруйновано черговий заклад освіти в одній з прибережних громад", – йдеться в повідомленні.

Голова Херсонської обладміністрації Олександр Прокудін показав відео "руїн, які нещодавно були школою в Дар'ївській громаді". Він написав, що вночі на будинок школи скинули керовану авіабомбу.

Прокудін також уточнив, що за минулу добу через російські обстріли двоє людей загинули, шестеро отримали поранення.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону вранці в неділю сказала, що "запаси КАБів у росіян великі".

"Ми спостерігаємо збільшення кількості використання. Ми бачимо покажчики 40 і більше КАБ за добу тільки у нашій зоні відповідальності. Це дуже великий потенціал, оскільки їх потужність критично впливає на стан населених пунктів, це руйнування соціальної та житлової інфраструктури", – сказала Гуменюк.

За її словами, в нинішніх умовах єдина ефективна реакція на КАБи – це евакуація з тих місць, куди росіяни можуть їх скинути.

"Треба розуміти. що те озброєння захисту, яке ми могли б по КАБам застосовувати, – це зенітно-ракетні комплекти – витрачати не варто, оскільки ми тоді залишимося зовсім беззахисними", – сказала Гуменюк.

У вересні Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.

КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.

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