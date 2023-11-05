Россия за сутки сбросила на Херсонскую область более 50 корректируемых авиабомб

Российские войска в течение суток, прошедших (с 7 утра субботы до 7 утра воскресенья), сбросили более полусотни корректируемых авиабомб на Херсонскую область. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

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"В течение суток противник нанес девять авиационных ударов с применением более 50 корректируемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. В результате ударов разрушено очередное учебное заведение в одной из прибрежных общин", — говорится в сообщении.

Глава Херсонской обладминистрации Александр Прокудин показал видео "руин, которые недавно были школой в Дарьевской общине". Он написал, что ночью на дом школы сбросили управляемую авиабомбу.

Прокудин также уточнил, что за минувшие сутки из-за российских обстрелов два человека погибли, шестеро получили ранения.

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона утром в воскресенье сказала, что "запасы КАБов у россиян большие".

"Мы наблюдаем увеличение количества использования. Мы видим показатели 40 и более КАБ в сутки только в нашей зоне ответственности. Это очень большой потенциал, поскольку их мощность критически влияет на состояние населенных пунктов, это разрушение социальной и жилищной инфраструктуры", – сказала Гуменюк.

По ее словам, в нынешних условиях единственная эффективная реакция на КАБ – это эвакуация из тех мест, куда россияне могут их сбросить.

"Надо понимать, что вооружение защиты, которое мы могли бы по КАБам применять, — это зенитно-ракетные комплекты — тратить не стоит, поскольку мы тогда останемся совсем беззащитными", — сказала Гуменюк.

В сентябре Владимир Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.

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