Росія запустила по Україні 21 ракету та 375 дронів. Основна мішень – Київщина і енергетика

Атака на Київ (Фото: ДСНС)

У ніч проти 24 січня Росія випустила по Україні майже 400 повітряних цілей, атакувавши Київ та область, Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його даними, ворог застосував для атаки понад 370 ударних дронів і 21 ракету різних типів. Головною мішенню у столиці та регіоні була енергетика, наголосив президент.

У Повітряних силах детально розповіли, які ракети застосував ворог:

→ дві протикорабельні ракети 3М22 "Циркон" – з району тимчасово окупованого Криму,

→ 12 крилатих ракет Х-22/Х-32 – із повітряного простору Брянської області,

→ шість балістичних ракет "Іскандер-М"/С-300 – також із Брянської області,

→ одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 – з повітряного простору Курської області.

Також уточнили, що дронів було 375 – близько 250 "шахедів", "Герані", "Італмас" та інші. Основна мета ворога – Київська область, а особливість атаки – залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для цього удару.

Станом на 09:00 вдалося збити 357 дронів та 15 ракет: дев'ять Х-22/Х-32; п'ять "Іскандер-М"/С-300; одну Х-59/69.

Зафіксовано влучання двох ракет та 18 ударних дронів на 17 локаціях, а також падіння збитих БпЛА чи їх уламків на 12 локаціях. Інформація щодо чотирьох ворожих ракет ще уточнюється. Атака триває, над Україною літають дрони.

