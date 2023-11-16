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Росіяни пишуть, що знайдено мертвим екскомандувача 6 армії ВПС і ППО РФ Свиридова

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 09:13
Росіяни пишуть, що знайдено мертвим екскомандувача 6 армії ВПС і ППО РФ Свиридова - Фото
Володимир Свиридов (Фото: ресурс окупантів)

Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, повідомили про виявлення тіла екскомандувача 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ Володимира Свиридова.

Окупанти пишуть, що Свиридов був знайдений мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї, поряд із ним виявили тіло його дружини.

Росіяни зазначають, що тіла 68-річного Свиридова та його 72-річної дружини Тетяни були знайдені вдень 15 листопада у селищі Анджіївському — вони нібито загинули близько тижня тому.

Що стало причиною загибелі, наразі невідомо.

Свиридов мав звання генерал-лейтенанта і командував 6 армією ВПС і ППО Росії з 2005 до 2009 року.

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Дмитро Гриниченко
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