Росіяни пишуть, що знайдено мертвим екскомандувача 6 армії ВПС і ППО РФ Свиридова

Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, повідомили про виявлення тіла екскомандувача 6 армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони РФ Володимира Свиридова.

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Окупанти пишуть, що Свиридов був знайдений мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї, поряд із ним виявили тіло його дружини.

Росіяни зазначають, що тіла 68-річного Свиридова та його 72-річної дружини Тетяни були знайдені вдень 15 листопада у селищі Анджіївському — вони нібито загинули близько тижня тому.

Що стало причиною загибелі, наразі невідомо.

Свиридов мав звання генерал-лейтенанта і командував 6 армією ВПС і ППО Росії з 2005 до 2009 року.

У березні 2023 року у Новій Каховці за допомогою саморобного вибухового пристрою намагалися ліквідувати колаборанта Віталія Гуру.

2 квітня 2023 року в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе Street Food Bar №1 на Університетській набережній, де проходив "творчий вечір" пропагандиста Владлена Татарського. "Воєнкора" було вбито. За попередньою версією росіян, вибухнула статуетка, подарована йому 26-річною жінкою на ім'я Дарія Трепова. Російські силовики затримали Трепову.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не думає про вибух у Санкт-Петербурзі, про це має думати Росія.

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