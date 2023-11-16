Россияне пишут, что найден мертвым экс-командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, сообщили об обнаружении тела экс-командующего 6 армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ Владимира Свиридова.

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Оккупанты пишут, что Свиридов был найден мертвым в своем доме в Ставропольском крае, рядом с ним обнаружили тело его супруги.

Россияне отмечают, что тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены днем 15 ноября в поселке Анджиевском — они якобы погибли около недели назад.

Что стало причиной гибели, пока неизвестно.

Свиридов имел звание генерал-лейтенанта и командовал 6 армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.

В марте 2023 года в Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру.

2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, где проходил "творческий вечер" пропагандиста Владлена Татарского. "Военкор" был убит. По предварительной версии россиян, взорвалась статуэтка, подаренная ему 26-летней женщиной по имени Дарья Трепова. Российские силовики задержали Трепову.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не думает о взрыве в Санкт-Петербурге, об этом должна думать Россия.

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