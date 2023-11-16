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Россияне пишут, что найден мертвым экс-командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 09:13
Россияне пишут, что найден мертвым экс-командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридов - Фото
Владимир Свиридов (Фото: ресурс оккупантов)

Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, сообщили об обнаружении тела экс-командующего 6 армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны РФ Владимира Свиридова.

Оккупанты пишут, что Свиридов был найден мертвым в своем доме в Ставропольском крае, рядом с ним обнаружили тело его супруги. 

Россияне отмечают, что тела 68-летнего Свиридова и его 72-летней жены Татьяны были найдены днем 15 ноября в поселке Анджиевском — они якобы погибли около недели назад.

Что стало причиной гибели, пока неизвестно. 

Свиридов имел звание генерал-лейтенанта и командовал 6 армией ВВС и ПВО России с 2005 по 2009 год.

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Дмитрий Гриниченко
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