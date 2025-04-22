Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено багатоповерхівку, є жертва – відео

За словами співрозмовника LIGA.net у місті, вибух пролунав об 11:28

Наслідки обстрілу РФ Запоріжжя (Скриншот із відео ОВА)

Удень 22 квітня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого у місті виникла пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За словами співрозмовника LIGA.net у місті, вибух пролунав об 11:28.

Згодом Федоров написав: "Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа".

Бригади медиків прямують на місце. Постраждали двоє людей, їх доправляють до лікарні.

Глава ОВА також опублікував відео з місця влучання: пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа.

ДОПОВНЕНО о 12:19. Федоров додав, що загинула 69-річна жінка, яка зазнала важких поранень унаслідок російської атаки.

Пізно ввечері 21 квітня 2025 року Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого зайнялися пожежі.