Россияне ударили по Запорожью: повреждена многоэтажка, есть жертва – видео
Днем 22 апреля российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего в городе возник пожар. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
По словам собеседника LIGA.net в городе, взрыв прогремел в 11:28.
Впоследствии Федоров написал: "В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар".
Бригады медиков направляются на место. Пострадали два человека, их доставляют в больницу.
Глава ОВА также опубликовал видео с места попадания: повреждена многоэтажка, возник пожар.
ДОПОЛНЕНО в 12:19. Федоров добавил, что погибла 69-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате российской атаки.
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