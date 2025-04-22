Россияне ударили по Запорожью: повреждена многоэтажка, есть жертва – видео

По словам собеседника LIGA.net в городе, взрыв прогремел в 11:28

Последствия обстрела РФ Запорожья (Скриншот из видео ОВА)

Днем 22 апреля российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего в городе возник пожар. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По словам собеседника LIGA.net в городе, взрыв прогремел в 11:28.

Впоследствии Федоров написал: "В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар".

Бригады медиков направляются на место. Пострадали два человека, их доставляют в больницу.

Глава ОВА также опубликовал видео с места попадания: повреждена многоэтажка, возник пожар.

ДОПОЛНЕНО в 12:19. Федоров добавил, что погибла 69-летняя женщина, которая получила тяжелые ранения в результате российской атаки.

Поздним вечером 21 апреля 2025 года Россия атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего начались пожары.