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Російські мобілізовані у Криму вбили заступника командира полку та дезертували – ГУР

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 09:46
Російські мобілізовані у Криму вбили заступника командира полку та дезертували – ГУР - Фото
Залізничний вокзал в Сімферополі (Фото - Wikipedia)

У тимчасово окупованому Сімферополі (Ак-Мечеті) мобілізовані до армії РФ до смерті побили заступника командира полку і втекли з розташування частини. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Як повідомляє ГУР, 1 листопада у Сімферополі російські мобілізовані побили заступника командира полку Мусурбекова. Від отриманих травм полковник помер у лікарні 7 листопада.

Російські військовослужбовці, яких підозрюють у побитті старшого офіцера, дезертували, ймовірно, у бік Краснодарського краю РФ, пише розвідслужба.

За даними зі ЗМІ, бійка сталася поряд із залізничним вокзалом тимчасово окупованого Сімферополя, в ній брали участь військовослужбовці 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ.

У липні 2022 року було підтверджено, що ЗСУ ліквідували командира цієї дивізії полковника Олексія Горобця й декількох інших вищих офіцерів тієї ж дивізії.

  • У ніч проти 7 листопада у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали вибухи. Окупанти заявили про атаку щонайменше п'ятьох українських безпілотників.
Сергій Бережний
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