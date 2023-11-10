Російські мобілізовані у Криму вбили заступника командира полку та дезертували – ГУР

У тимчасово окупованому Сімферополі (Ак-Мечеті) мобілізовані до армії РФ до смерті побили заступника командира полку і втекли з розташування частини. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Як повідомляє ГУР, 1 листопада у Сімферополі російські мобілізовані побили заступника командира полку Мусурбекова. Від отриманих травм полковник помер у лікарні 7 листопада.

Російські військовослужбовці, яких підозрюють у побитті старшого офіцера, дезертували, ймовірно, у бік Краснодарського краю РФ, пише розвідслужба.

За даними зі ЗМІ, бійка сталася поряд із залізничним вокзалом тимчасово окупованого Сімферополя, в ній брали участь військовослужбовці 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ.

У липні 2022 року було підтверджено, що ЗСУ ліквідували командира цієї дивізії полковника Олексія Горобця й декількох інших вищих офіцерів тієї ж дивізії.

У ніч проти 7 листопада у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму, а також біля міста Саки лунали вибухи. Окупанти заявили про атаку щонайменше п'ятьох українських безпілотників.

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