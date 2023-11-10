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Российские мобилизованные в Крыму убили заместителя командира полка и дезертировали – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 09:46
Российские мобилизованные в Крыму убили заместителя командира полка и дезертировали – ГУР - Фото
Железнодорожный вокзал вв Симферополе (Фото - Wikipedia)

Во временно оккупированном Симферополе (Ак-Мечети) мобилизованные в армию РФ до смерти избили заместителя командира полка и сбежали из расположения части. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.  

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Как сообщает ГУР, 1 ноября в Симферополе российские мобилизованные избили заместителя командира полка Мусурбекова. От полученных травм полковник скончался в больнице 7 ноября.

Российские военнослужащие, которых подозревают в избиении старшего офицера, дезертировали, как предполагается, в сторону Краснодарского края РФ, пишет разведслужба.

По данным из СМИ, драка произошла рядом с железнодорожным вокзалом временно оккупированного Симферополя, в ней участвовали военнослужащие 20-й гвардейской мотострелковой дивизии РФ.

В июле 2022 года было подтверждено, что ВСУ ликвидировали командира этой дивизии полковника Алексея Горобца и ряддругих высших офицеров той же дивизии.  

  • В ночь на 7 ноября в Бахчисарайском районе временно оккупированного Крыма, а также возле города Саки звучали взрывы. Оккупанты заявили об атаке по меньшей мере пяти украинских беспилотников.
Сергей Бережной
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