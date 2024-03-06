Російських тенісистів допустили до Олімпіади та Паралімпіади у "нейтральному" статусі

На сайті Міжнародної федерації тенісу повідомляється, що таке рішення узгоджене з більшістю міжнародних федерацій

Російський тенісист Андрій Рубльов (Фото: ЕРА/Chema Moya)

Міжнародна федерація тенісу допустила до участі в Олімпіаді та Паралімпіаді російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. Відповідне рішення опубліковано на сайті ITF.

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Як зазначено у тексті рішення, тенісисти, які відповідатимуть умовам нейтральності, визначеним Міжнародними олімпійським та паралімпійським комітетами, матимуть право брати участь у змаганнях.

"Рішення ITF узгоджується з більшістю міжнародних федерацій щодо індивідуальних змагань та спортсменів, які братимуть участь в Олімпійських Іграх 2024 року в Парижі влітку цього року. Позиція ITF також відповідає чинній міжнародній політиці тенісу, яка була запроваджена у березні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

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26 липня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет запросив до участі в Олімпіаді 203 країни, вилучивши Росію та Білорусь.

До цього уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаду.

28 березня 2023 року МОК на чолі з його президентом Томасом Бахом запропонував допустити спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Це викликало обурення в Україні та більшості західних країн. Кількома днями пізніше Бах заявив, що "уряди не мають вирішувати, яких спортсменів допускати до змагань".

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