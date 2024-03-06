Российских теннисистов допустили к Олимпиаде и Паралимпиаде в "нейтральном" статусе

На сайте Международной федерации тенниса говорится, что такое решение согласовано с большинством международных федераций

Российский теннисист Андрей Рублев (Фото: ЕРА/Chema Moya)

Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпиаде и Паралимпиаде российских и беларуских спортсменов в нейтральном статусе. Соответствующее решение опубликовано на сайте ITF.

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Как отмечено в тексте решения, теннисисты, отвечающие условиям нейтральности, определенным Международными олимпийским и паралимпийским комитетами, будут иметь право участвовать в соревнованиях.

"Решение ITF согласовывается с большинством международных федераций по индивидуальным соревнованиям и спортсменам, которые будут участвовать в Олимпийских Играх 2024 года в Париже летом этого года. Позиция ITF также соответствует существующей международной политике тенниса, которая была принята в марте 2022 года", – говорится в сообщении.

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26 июля 2023 года Международный олимпийский комитет пригласил к участию в Олимпиаде 203 страны, исключив Россию и Беларусь.

К этому правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду.

28 марта 2023 г. МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".

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