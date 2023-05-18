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Росія хоче привезти до Криму дітей з різних країн та використати їх як живий щит – Литва

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18.05.2023, 22:43
Росія хоче привезти до Криму дітей з різних країн та використати їх як живий щит – Литва - Фото
Лаурінас Кащюнас (фото: Facebook чиновника)

Росія запрошує до Криму дітей з різних країн під різними приводами, щоб перетворити їх на "живий щит" перед контрнаступом України. Про це заявив голова комітету національної безпеки та оборони Сейму Литви Лаурінас Кащюнас у Facebook.

За інформацією депутата Сейму, Росія організує групи дітей у різних країнах світу, які найближчим часом запрошуються на відпочинок чи різні культурно-просвітницькі заходи на окупованому Кримському півострові.

"Скажімо, до кримського "Артеку" запрошуються переможці музичного конкурсу, школярі 12-13 років, колективи з Казахстану, Ізраїлю, Бельгії, Марокко, Таджикистану, Єгипту, Вірменії та інших країн. Дитячий табір заплановано найближчим часом. Також організуються різні інші заходи", – заявив Кащюнас.

На думку литовського депутата, Росія робить це з двома цілями.

З одного боку, щоб спробувати створити враження, що окупований Крим нібито є "законною частиною" РФ, і заперечити факт окупації.

"Але основна мета на цей час набагато цинічніша – привезти якнайбільше "живих щитів", дітей-заручників, проти майбутнього українського контрнаступу, метою якого, безсумнівно, буде деокупація Кримського півострова", – заявив Кащюнас.

Литовський політик вважає, що урядам названих ним та інших країн слід вжити негайних заходів для захисту своїх громадян та запобігання їх використанню Росією як заручників або з метою пропаганди війни.

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Наталія Медведєва
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