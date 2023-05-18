Россия хочет привезти в Крым детей из разных стран и использовать их как живой щит – Литва
Россия приглашает в Крым детей из разных стран под разными предлогами, чтобы превратить их в "живой щит" перед контрнаступлением Украины. Об этом заявил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас в Facebook.
По информации депутата Сейма, Россия организует группы детей в различных странах мира, которые в ближайшее время приглашаются на отдых или на различные культурно-просветительские мероприятия на оккупированном Крымском полуострове.
"Скажем, в крымский "Артек" приглашаются победители музыкального конкурса, школьники 12-13 лет, коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран. Детский лагерь в ближайшее время. Также организуются различные другие мероприятия", – заявил Кащюнас.
По мнению литовского депутата, Россия делает это с двумя целями.
С одной стороны, чтобы попытаться создать впечатление, что оккупированный Крым якобы является "законной частью" РФ и отрицать факт оккупации.
"Но основная цель на данный момент гораздо более цинично – привезти как можно больше "живых щитов", детей-заложников, против предстоящего украинского контрнаступления, целью которого, несомненно, будет деоккупация Крымского полуострова", – заявил Кащюнас.
Литовский политик считает, что правительствам названных им и других стран следует принять незамедлительные меры для защиты своих граждан и предотвращения их использования Россией в качестве заложников или в целях пропаганды войны.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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