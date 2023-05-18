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Россия хочет привезти в Крым детей из разных стран и использовать их как живой щит – Литва

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 22:43
Россия хочет привезти в Крым детей из разных стран и использовать их как живой щит – Литва - Фото
Лауринас Кащюнас (Фото: Facebook чиновника)

Россия приглашает в Крым детей из разных стран под разными предлогами, чтобы превратить их в "живой щит" перед контрнаступлением Украины. Об этом заявил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас в Facebook.

По информации депутата Сейма, Россия организует группы детей в различных странах мира, которые в ближайшее время приглашаются на отдых или на различные культурно-просветительские мероприятия на оккупированном Крымском полуострове.

"Скажем, в крымский "Артек" приглашаются победители музыкального конкурса, школьники 12-13 лет, коллективы из Казахстана, Израиля, Бельгии, Марокко, Таджикистана, Египта, Армении и других стран. Детский лагерь в ближайшее время. Также организуются различные другие мероприятия", – заявил Кащюнас.

По мнению литовского депутата, Россия делает это с двумя целями.

С одной стороны, чтобы попытаться создать впечатление, что оккупированный Крым якобы является "законной частью" РФ и отрицать факт оккупации.

"Но основная цель на данный момент гораздо более цинично – привезти как можно больше "живых щитов", детей-заложников, против предстоящего украинского контрнаступления, целью которого, несомненно, будет деоккупация Крымского полуострова", – заявил Кащюнас.

Литовский политик считает, что правительствам названных им и других стран следует принять незамедлительные меры для защиты своих граждан и предотвращения их использования Россией в качестве заложников или в целях пропаганды войны.

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Наталья Медведева
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КрымлитваЛауринас Кащюнас
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