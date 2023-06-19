Росія відкрила пам'ятник окупантам з корабля, втрату якого так і не визнала – росЗМІ

У тимчасово окупованому Севастополі з'явився пам'ятник російським окупантам з екіпажу буксира "Василь Бех". Рік тому біля острова Зміїний він був знищений ЗСУ за допомогою ракети Harpoon. Міноборони РФ так і не визнало втрату судна. Про це повідомляє російське ЗМІ Агенство з посиланням на Дмитра Шкребця, батька одного з загиблих на крейсері "Москва" окупантів.

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Зазначається, що пам'ятник з'явився на території незаконної військової частини аварійно-рятувального загону Чорноморського флоту РФ.

За словами Шкребця, знімати відкриття пам'ятника дозволили лише пресслужбі ВМФ Росії, у гостей відбирали телефони.

Він зазначив, що фото йому надали до відкриття, тому на ньому імена окупантів заклеєні.

Шкребець заявив, що окупантам з екіпажу буксира та родичам загиблих окупантів знадобилось дев'ять місяців "бюрократичної боротьби", аби домогтись визнання від влади РФ визнання, що судно брало участь у війні проти України.

За його словами, у документах слідства, які він бачив, нібито стверджується, що екіпаж "Василя Беха" добровільно вирушив на війну проти України, без розпоряджень керівництва Чорноморського флоту РФ.

Окупанти, що вижили, нібито досі не можуть домогтися виплат, оскільки російський диктатор Путін все ще не видав указ про соцгарантії для цивільного персоналу Міноборони РФ. Про це росЗМІ нібито розповів один з окупантів з екіпажу "Василя Беха".

Джерело видання заявило, буцімто у війні РФ проти України беруть участь "багато кораблів з цивільним екіпажем" в аварійно-рятувальному загоні та загоні суден забезпечення Чорноморського флоту РФ.

Наразі немає можливості підтвердити або спростувати цю інформацію.

17 червня 2022 року Військово-морські Сили уразили російський буксир "Василь Бех" ракетою Harpoon. Російське судно мало систему протиповітряної оборони на борту. Воно йшло до окупованого на той момент острова Зміїний.

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