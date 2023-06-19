UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия открыла памятник оккупантам с корабля, потерю которого так и не признала – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 16:10
Россия открыла памятник оккупантам с корабля, потерю которого так и не признала – росСМИ - Фото
Фото: Агенство

Во временно оккупированном Севастополе появился памятник российским оккупантам из экипажа буксира "Василий Бех". Год назад у острова Змеиный он был уничтожен ВСУ с помощью ракеты Harpoon. Минобороны РФ так и не признало потерю судна. Об этом сообщает российское СМИ Агентство со ссылкой на Дмитрия Шкребца, отца одного из погибших на крейсере "Москва" оккупантов.

Отмечается, что памятник появился на территории незаконной воинской части аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ.

По словам Шкребца, снимать открытие памятника разрешили только пресс-службе ВМФ России, у гостей отбирали телефоны.

Он отметил, что фото ему предоставили до открытия, поэтому на нем имена оккупантов заклеены.

Шкребец заявил, что оккупантам из экипажа буксира и родственникам погибших оккупантов понадобилось девять месяцев "бюрократической борьбы", чтобы добиться признания от власти РФ признания, что судно участвовало в войне против Украины.

По его словам, в документах следствия, которые он видел, якобы утверждается, что экипаж "Василия Беха" добровольно отправился на войну против Украины без распоряжений руководства Черноморского флота РФ.

Выжившие оккупанты якобы до сих пор не могут добиться выплат, поскольку российский диктатор Путин все еще не издал указ о соцгарантиях для гражданского персонала Минобороны РФ. Об этом росСМИ якобы рассказал один из оккупантов из экипажа "Василия Беха".

Источник издания заявил, что в войне РФ против Украины участвуют "многие корабли с гражданским экипажем" в аварийно-спасательном отряде и отряде судов обеспечения Черноморского флота РФ.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

  • 17 июня 2022 года Военно-морские Силы поразили российский буксир "Василий Бех" ракетой Harpoon. Российское судно имело систему противовоздушной обороны на борту. Оно шло к оккупированному на тот момент острову Змеиному.

Смотрите также: Атака аквадронов на русский корабль "Иван Хурс". Появился вид с другого ракурса – видео УП

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнасевастопольминобороны рфросСМИбуксирвасилий бех
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 