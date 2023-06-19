Россия открыла памятник оккупантам с корабля, потерю которого так и не признала – росСМИ

Во временно оккупированном Севастополе появился памятник российским оккупантам из экипажа буксира "Василий Бех". Год назад у острова Змеиный он был уничтожен ВСУ с помощью ракеты Harpoon. Минобороны РФ так и не признало потерю судна. Об этом сообщает российское СМИ Агентство со ссылкой на Дмитрия Шкребца, отца одного из погибших на крейсере "Москва" оккупантов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что памятник появился на территории незаконной воинской части аварийно-спасательного отряда Черноморского флота РФ.

По словам Шкребца, снимать открытие памятника разрешили только пресс-службе ВМФ России, у гостей отбирали телефоны.

Он отметил, что фото ему предоставили до открытия, поэтому на нем имена оккупантов заклеены.

Шкребец заявил, что оккупантам из экипажа буксира и родственникам погибших оккупантов понадобилось девять месяцев "бюрократической борьбы", чтобы добиться признания от власти РФ признания, что судно участвовало в войне против Украины.

По его словам, в документах следствия, которые он видел, якобы утверждается, что экипаж "Василия Беха" добровольно отправился на войну против Украины без распоряжений руководства Черноморского флота РФ.

Выжившие оккупанты якобы до сих пор не могут добиться выплат, поскольку российский диктатор Путин все еще не издал указ о соцгарантиях для гражданского персонала Минобороны РФ. Об этом росСМИ якобы рассказал один из оккупантов из экипажа "Василия Беха".

Источник издания заявил, что в войне РФ против Украины участвуют "многие корабли с гражданским экипажем" в аварийно-спасательном отряде и отряде судов обеспечения Черноморского флота РФ.

Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту информацию.

17 июня 2022 года Военно-морские Силы поразили российский буксир "Василий Бех" ракетой Harpoon. Российское судно имело систему противовоздушной обороны на борту. Оно шло к оккупированному на тот момент острову Змеиному.

Смотрите также: Атака аквадронов на русский корабль "Иван Хурс". Появился вид с другого ракурса – видео УП

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.