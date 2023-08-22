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Росія повернула 12 тіл українських бійців, які були військовополоненими – штаб

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 16:25
Росія повернула 12 тіл українських бійців, які були військовополоненими – штаб - Фото
Фото: t.me/Koord_shtab

Росія повертає тіла українських захисників, котрі вважалися військовополоненими. Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, повідомляє Military Media Center.

Представник Координаційного штабу наголосив на відсутності в Росії медичних комісій або неналежній якості їх роботи.

"Станом на сьогоднішній день сторона росії передала нам вже 12 тіл наших полонених, які до цього були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні в росії. При цьому ніяких повідомлень з боку росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про тяжкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи або наявність у тієї сторони медичної комісії", – сказав Таранюк.

  • Наприкінці лютого 2023 року начальник ГУР Буданов повідомляв, що в російському полоні зараз більше людей, ніж в українському, проте близько 40% утримуваних росіянами – цивільні.
  • 16 липня повідомлялося, що Росія значно активізувала використання полонених для пропаганди.

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Наталія Медведєва
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