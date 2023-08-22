Россия вернула 12 тел украинских бойцов, которые были военнопленными – штаб

Россия возвращает тела украинских защитников, считавшихся военнопленными. Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, передает Military Media Center.

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Представитель Координационного штаба отметил отсутствие в России медицинских комиссий или ненадлежащее качество их работы.

"По состоянию на сегодняшний день сторона России передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России. При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было. Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии", – сказал Таранюк.

В конце февраля 2023 года начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

16 июля сообщалось, что Россия значительно активизировала использование пленных для пропаганды.

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