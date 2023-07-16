Россия значительно активизировала использование пленных для пропаганды – Стратком ВСУ
Россия активизировала использование пленников для своей пропаганды, заявило в воскресенье Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.
"В последние дни значительно усилилась работа российских пропагандистов. Особое внимание они уделяют видео и фотоматериалам с пленными воинами Сил обороны Украины. За последнюю неделю зафиксировано более 4800 таких сообщений. В отдельные дни россияне продуцировали более 870 сообщений через более чем 1300 различных источников", – говорится в сообщении.
В Страткоме ВСУ считают, что в подавляющем большинстве эта информация является фейком, ориентированным на внутреннего потребителя. Военные предполагают, что таким образом режим Путина пытается "разбавить" мнения о неудачах российской армии на фронте.
Кроме того, такая пропаганда может быть направлена на деморализацию украинских военных и их родственников.
"Массовое появление материалов с пленными защитниками Родины – это активизация одного из направлений информационной войны РФ против Украины. Это не повышение количества попавших в плен лиц – это именно повышение количества произведенных российской пропагандой материалов влияния", – заявил Стратком.
- В апреле 2023 года государственный уполномоченный Олег Котенко заявил, что пропавшими без вести считаются 7000 украинских военнослужащих. Из них около 60-65%, вероятно, находятся в плену оккупантов.
- Омбудсман Дмитрий Лубинец позже говорил, что Россия удерживает в плену также более 25 000 гражданских украинцев.
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