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Россия значительно активизировала использование пленных для пропаганды – Стратком ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2023, 11:38
Россия значительно активизировала использование пленных для пропаганды – Стратком ВСУ - Фото
Фото: СБУ

Россия активизировала использование пленников для своей пропаганды, заявило в воскресенье Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины.

"В последние дни значительно усилилась работа российских пропагандистов. Особое внимание они уделяют видео и фотоматериалам с пленными воинами Сил обороны Украины. За последнюю неделю зафиксировано более 4800 таких сообщений. В отдельные дни россияне продуцировали более 870 сообщений через более чем 1300 различных источников", – говорится в сообщении.

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В Страткоме ВСУ считают, что в подавляющем большинстве эта информация является фейком, ориентированным на внутреннего потребителя. Военные предполагают, что таким образом режим Путина пытается "разбавить" мнения о неудачах российской армии на фронте.

Кроме того, такая пропаганда может быть направлена на деморализацию украинских военных и их родственников.

"Массовое появление материалов с пленными защитниками Родины – это активизация одного из направлений информационной войны РФ против Украины. Это не повышение количества попавших в плен лиц – это именно повышение количества произведенных российской пропагандой материалов влияния", – заявил Стратком.

Андрей Водяный
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