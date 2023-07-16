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Росія значно активізувала використання полонених для пропаганди – Стратком ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
16.07.2023, 11:38
Росія значно активізувала використання полонених для пропаганди – Стратком ЗСУ - Фото
Фото: СБУ

Росія активізувала використання полонених українців для своєї пропаганди, заявило в неділі Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"Останніми днями значно посилилась робота російських пропагандистів. Особливу увагу вони приділяють відео та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України. За останній тиждень зафіксовано понад 4800 таких повідомлень. У окремі дні росіяни продукували більше ніж 870 повідомлень через більш як 1300 різних джерел", – йдеться в повідомленні.

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У Страткомі ЗСУ вважають, що в переважній більшості ця інформація є фейком, орієнтованим на внутрішнього споживача. Військові припускають, що таким чином режим Путіна намагається "розбавити" думки про невдачі російської армії на фронті.

Крім того, така пропаганда може бути спрямована на деморалізацію українських військових та їхніх родичів.

"Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини – це активізація одного з напрямків інформаційної війни РФ проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон – це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу", – заявив Стратком.

Андрій Водяний
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