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Російський криміналітет їде на окуповані території України – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
22.05.2023, 16:53
Російський криміналітет їде на окуповані території України – Центр спротиву - Фото
Ілюстративне фото: EPA

Представники російського криміналітету, які перебувають у розшуку в Росії, переїжджають на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, російські кримінальникі їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб сховатися від федерального розшуку, тому що місцеві ставленики загарбників не здатні забезпечити там охорону порядку.

"Окупаційна поліція не може виконувати правоохоронні функції. А за невелику "винагороду" місцеві поліцейські заплющують очі на створення нових кримінальних осередків у тимчасово окупованих містах", – йдеться у повідомленні.

  • 9 травня повідомлялося, що російські окупанти на території тимчасово окупованої Луганської області намагаються перезапустити систему примусової "мобілізації".

Читайте також: У Курську область прибув спецназ ГРУ РФ для здійснення диверсій – Центр опору

Наталія Медведєва
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