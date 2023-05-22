Російський криміналітет їде на окуповані території України – Центр спротиву
22.05.2023, 16:53
Ілюстративне фото: EPA
Представники російського криміналітету, які перебувають у розшуку в Росії, переїжджають на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Як зазначається, російські кримінальникі їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб сховатися від федерального розшуку, тому що місцеві ставленики загарбників не здатні забезпечити там охорону порядку.
"Окупаційна поліція не може виконувати правоохоронні функції. А за невелику "винагороду" місцеві поліцейські заплющують очі на створення нових кримінальних осередків у тимчасово окупованих містах", – йдеться у повідомленні.
- 9 травня повідомлялося, що російські окупанти на території тимчасово окупованої Луганської області намагаються перезапустити систему примусової "мобілізації".
Читайте також: У Курську область прибув спецназ ГРУ РФ для здійснення диверсій – Центр опору
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
До Курської області прибув спецпідрозділ ГРУ РФ для здійснення диверсій – Центр спротиву 19.05.2023Окупанти на Донбасі намагаються перезапустити систему примусової "мобілізації" – партизани 09.05.2023На лівобережжі Херсонської області у росіян дефіцит катерів, відбирають їх у місцевих – ЦНС 07.05.2023
Останні новини
Коментарі