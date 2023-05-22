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Российский криминалитет едет на оккупированные территории Украины – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 16:53
Российский криминалитет едет на оккупированные территории Украины – Центр сопротивления - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Представители российского криминалитета, находящиеся в розыске в России, переезжают на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, российские уголовники едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы скрыться от федерального розыска, потому что местные ставленники захватчиков не способны обеспечить там охрану порядка.

"Оккупационная полиция не может выполнять правоохранительные функции. А за небольшое "вознаграждение" местные полицейские закрывают глаза на создание новых криминальных ячеек во временно оккупированных городах", – говорится в сообщении.

  • 9 мая сообщалось, что российские оккупанты на территории временно оккупированной Луганской области пытаются перезапустить систему принудительной "мобилизации".

Читайте также: В Курскую область прибыл спецназ ГРУ РФ для совершения диверсий – Центр сопротивления

Наталья Медведева
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цнскриминалитетвойна
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