Российский криминалитет едет на оккупированные территории Украины – Центр сопротивления

Представители российского криминалитета, находящиеся в розыске в России, переезжают на временно оккупированные территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, российские уголовники едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы скрыться от федерального розыска, потому что местные ставленники захватчиков не способны обеспечить там охрану порядка.

"Оккупационная полиция не может выполнять правоохранительные функции. А за небольшое "вознаграждение" местные полицейские закрывают глаза на создание новых криминальных ячеек во временно оккупированных городах", – говорится в сообщении.

9 мая сообщалось, что российские оккупанты на территории временно оккупированной Луганской области пытаются перезапустить систему принудительной "мобилизации".

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