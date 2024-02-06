Розповідь Бі-2 про українця у Таїланді. МЗС: Дипломати займаються справою Сутуріна

Олег Ніколенко (Фото: Facebook)

Міністерство закордонних справ заявило, що знає про українського громадянина Георгія Сутуріна, про якого розповів лідер гурту Бі-2 і який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі для LIGA.net.

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За даними Ніколенка, наразі дипломати оформлюють йому необхідні українські проїзні документи й домовляються про оплату авіаквитка.

Він наголосив, що за цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із нашим громадянином, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України. За наявною інформацією, Сутурін спочатку планував залишатися на території Таїланду.

За ініціативою дипломатів, він також пройшов медичний огляд, стан його здоров'я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності.

2 лютого музикант гурту Бі-2 Гліб Колядін, якого в січні з іншими учасниками групи заарештували та тримали у в'язниці в Таїланді через відсутність робочої візи, розповів виданню Медуза, що у Бангкоку музиканти у міграційному центрі зустріли українця Георгія Сутуріна, який перебуває там вже три роки.

4 лютого товариш Сутуріна Сергій Федірко повідомив, що у грудні 2018 року прийшло повідомлення про його загибель чи смерть чоловіка – виявилося, що він живий.

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