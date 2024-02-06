Рассказ Би-2 об украинце в Таиланде. МИД: Дипломаты занимаются делом Сутурина

По данным пресс-секретаря МИД, дипломаты оформляют ему необходимые украинские проездные документы и договариваются об оплате авиабилета

Олег Николенко (Фото: Facebook)

Министерство иностранных дел заявило, что знает об украинском гражданине Георгии Сутурине, о котором рассказал лидер группы Би-2 и который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов. Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии для LIGA.net.

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По данным Николенко, сейчас дипломаты оформляют ему необходимые украинские проездные документы и договариваются об оплате авиабилета.

Он подчеркнул, что за это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с нашим гражданином, предоставляли ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину. По имеющейся информации, Сутурин изначально планировал оставаться на территории Таиланда.

По инициативе дипломатов, он также прошел медицинский осмотр, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости.

2 февраля музыкант группы Би-2 Глеб Колядин, которого в январе с другими участниками группы арестовали и держали в тюрьме в Таиланде из-за отсутствия рабочей визы, рассказал изданию Медуза, что в Бангкоке музыканты в миграционном центре встретили украинца Георгия Сутурина, который находится там уже три года.

4 февраля товарищ Сутурина Сергей Федирко сообщил, что в декабре 2018 года пришло сообщение о его гибели или смерти мужчины – оказалось, что он жив.

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