Німецький ZDF зняв пропагандистський репортаж із Маріуполя. У Кулеби вимагають пояснень

У матеріалі кореспондент телеканалу каже про те, що Маріуполь нібито "спокійно живе", там працюють магазини, а також є гаряча вода та опалення

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Кореспондент німецького мовника ZDF Армін Кьорпер, перебуваючи у тимчасово окупованому Маріуполі, зняв репортаж про "відбудову міста" під час перебування там росіян. Речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив у X (Twitter), що відомство хоче пояснень цього візиту.

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У репортажі Кьорпер не каже ані про російських окупантів, ані про те, що вони зруйнували Маріуполь. Натомість він вказує: "Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити".

За його словами, більшість жителів Маріуполя нібито "мають проросійські настрої", і "люди не жаліються".

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Кьорпер стверджує, що до окупації у Драмтеатрі нібито було заборонено грати російські пісні, а зараз "ситуація змінилася".

Він наголошує, що місто "відбудовується", там нібито працюють магазини та ресторани. Крім того, у Маріуполі є "гаряча вода та опалення".

Ніколенко заявив, що "викривлення реальності – це не журналістика".

Крім того, додав він, візит знімальної групи ZDF до окупованого міста без узгодження з Україною – це порушення українського законодавства.

"Ми закликаємо ZDF надати офіційне пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу роботу ЗМІ в Україні", – резюмував речник МЗС.

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8 вересня 2023 року повідомлялося, що у Маріуполі китайська оперна співачка Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру. Міністерство закордонних справ у відповідь ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.

Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, яка підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.

4 січня 2024 року повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. Мерія Модени відкликала дозвіл на проведення "заходу".

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