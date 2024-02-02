Немецкий ZDF снял пропагандистский репортаж из Мариуполя. У Кулебы требуют объяснений

В материале корреспондент телеканала говорит о том, что Мариуполь якобы "спокойно живет", там работают магазины, а также есть горячая вода и отопление

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Корреспондент немецкого вещателя ZDF Армин Керпер, находясь во временно оккупированном Мариуполе, снял репортаж о "восстановлении города" во время пребывания там россиян. Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко заявил в X (Twitter), что ведомство хочет объяснений этого визита.

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В репортаже Керпер не говорит ни о российских оккупантах, ни о том, что они разрушили Мариуполь. В то же время он указывает: "Мариуполь – это не город-призрак, я хотел бы это четко прояснить".

По его словам, большинство жителей Мариуполя якобы "имеют пророссийские настроения", и "люди не жалуются".

Журналист также упоминает о Драматическом театре, по которому 16 марта 2022 года россияне наносили авиаудары.

Керпер утверждает, что до оккупации в Драмтеатре якобы было запрещено играть российские песни, а сейчас "ситуация изменилась".

Он отмечает, что город "отстраивается", там якобы работают магазины и рестораны. Кроме того, в Мариуполе есть "горячая вода и отопление".

Николенко заявил, что "искажение реальности – это не журналистика".

Кроме того, добавил он, визит съемочной группы ZDF в оккупированный город без согласования с Украиной – это нарушение украинского законодательства.

"Мы призываем ZDF предоставить официальное объяснение. Нарушение законодательства Украины может повлиять на дальнейшую работу СМИ в Украине", – резюмировал представитель МИД.

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8 сентября 2023 года сообщалось, что в Мариуполе китайская оперная певица Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра. Министерство иностранных дел в ответ инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР.

Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, который подчиняется Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.

4 января 2024 года сообщалось, что в Модене члены культурной ассоциации "Россия Эмилия-Романья" планируют провести пропагандистскую выставку о том, что Мариуполь якобы "быстро и качественно восстанавливается" после российской оккупации. Мэрия Модены отозвала разрешение на проведение "мероприятия".

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