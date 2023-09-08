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В Мариуполе китаянка спела "Катюшу" на руинах драмтеатра. МИД обратился к Пекину — видео

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 09:44
В Мариуполе китаянка спела
Китайская "певица" на руинах драмтеатра в Мариуполе (Фото: скриншот с видео)

В Мариуполе девушка из Китая спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драматического театра. Министерство иностранных дел инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, китайская "оперная певица" Ван-Фан спела "Катюшу" на руинах драмтеатра, где россияне убили более 600 гражданских. 
Он отметил, что во временно оккупированный Мариуполь также прибыла группа китайских блогеров, чей приезд является незаконным и грубо нарушает законодательство Украины. 
Николенко заявил, что Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от Пекина объяснений по поводу цели прибывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания в город. 

"Пример полной моральной деградации. МИД инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских "гастролеров", — подчеркнул дипломат.

  • В рассекреченном отчете разведки США говорится, что Китай помогает России обходить западные санкции и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для войны. 
  • По данным FT, на переговорах в Саудовской Аравии Китай проявил "конструктивную позицию" и Киев остался доволен.
  • Сообщения дипломатических служб России и Китая говорят о том, что позиции Пекина и Москвы по вопросам войны РФ против Украины все больше расходятся, пишет ISW.

Читайте также: Украина оповещает правительство КНР о китайских компонентах в российском оружии – Кулеба

Дмитрий Гриниченко
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КитайвойнаМИДоккупациямариупольолег николенко
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