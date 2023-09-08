У Маріуполі китаянка заспівала "Катюшу" на руїнах драмтеатру. МЗС звернулося до Пекіна — відео

У Маріуполі дівчина з Китаю заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драматичного театру. Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

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За його словами, китайська "оперна співачка" Ван-Фан заспівала "Катюшу" на руїнах драмтеатру, де росіяни вбили понад 600 цивільних.

Він зазначив, що в тимчасово окупований Маріуполь також прибула група китайських блогерів, приїзд яких є незаконним і грубо порушує законодавство України.

Ніколенко заявив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю й очікує від Пекіна пояснень щодо мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляхів їхнього потрапляння до міста.

"Приклад повної моральної деградації. МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для всіх китайських "гастролерів", — наголосив дипломат.

У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.

За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволений.

Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться, пише ISW.

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