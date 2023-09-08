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У Маріуполі китаянка заспівала "Катюшу" на руїнах драмтеатру. МЗС звернулося до Пекіна — відео

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 09:44
У Маріуполі китаянка заспівала
Китайська "співачка" на руїнах драмтеатру в Маріуполі (Фото: скриншот з відео)

У Маріуполі дівчина з Китаю заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драматичного театру. Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, китайська "оперна співачка" Ван-Фан заспівала "Катюшу" на руїнах драмтеатру, де росіяни вбили понад 600 цивільних.

Він зазначив, що в тимчасово окупований Маріуполь також прибула група китайських блогерів, приїзд яких є незаконним і грубо порушує законодавство України.

Ніколенко заявив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю й очікує від Пекіна пояснень щодо мети перебування китайських громадян у Маріуполі, а також шляхів їхнього потрапляння до міста.

"Приклад повної моральної деградації. МЗС ініціює заборону на в'їзд в Україну для всіх китайських "гастролерів", — наголосив дипломат.

  • У розсекреченому звіті розвідки США йдеться про те, що Китай допомагає Росії обходити західні санкції та, ймовірно, надає Москві військові технології й технології подвійного призначення для війни.
  • За даними FT, на переговорах у Саудівській Аравії Китай виявив "конструктивну позицію" і Київ залишився задоволений.
  • Повідомлення дипломатичних служб Росії та Китаю свідчать про те, що позиції Пекіна та Москви з питань війни РФ проти України дедалі більше розходяться, пише ISW.

Читайте також: Україна сповіщає уряд КНР про китайські компоненти в російській зброї – Кулеба

Дмитро Гриниченко
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