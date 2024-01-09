В Італії пропагандисти РФ анонсували виставку про "розквіт" Маріуполя. Влада не дозволила

У Модені планували провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється". Україна домоглась скасування дозволу

Маріуполь (Фото - ЕРА)

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Рішення ухвалено після звернення української сторони, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій", – написав Ніколенко.

4 січня повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. На сторінці заходу у Facebook був анонс італійською та російською мовами з пропагандистськими меседжами про "київську хунту", "місто-мученик бандитської окупації", "місто-символ народного повстання на Донбасі" тощо.