В Італії пропагандисти РФ анонсували виставку про "розквіт" Маріуполя. Влада не дозволила
Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення пропагандистської виставки про тимчасово окупований росіянами Маріуполь. Рішення ухвалено після звернення української сторони, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів в Маріуполі та Україні. Закликаємо і інші міста в світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій", – написав Ніколенко.
4 січня повідомлялося, що в Модені члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья" планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. На сторінці заходу у Facebook був анонс італійською та російською мовами з пропагандистськими меседжами про "київську хунту", "місто-мученик бандитської окупації", "місто-символ народного повстання на Донбасі" тощо.
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