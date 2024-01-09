В Италии пропагандисты РФ анонсировали выставку о "расцвете" Мариуполя. Власти запретили

Мариуполь (Фото - ЕРА)

Мэрия итальянского города Модена отозвала разрешение на проведение пропагандистской выставки о временно оккупированном россиянами Мариуполе. Решение принято после обращения украинской стороны, сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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"Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине. Призываем и другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций", – написал Николенко.

4 января сообщалось, что в Модене члены культурной ассоциации "Россия Эмилия-Романья" планируют провести пропагандистскую выставку о том, что Мариуполь якобы "быстро и качественно восстанавливается" после российской оккупации. На странице мероприятия в Facebook был анонс на итальянском и русском языках с пропагандистскими месседжами о "киевской хунте", "городе-мученике бандитской оккупации", "городе-символе народного восстания на Донбассе" и т.д.