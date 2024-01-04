Пропагандисти РФ планують в Італії виставку про "розквіт" Маріуполя. У Кулеби відповіли

Зруйнований Маріуполь (Фото: ЕРА)

В італійському місті Модена планують провести пропагандистську виставку про те, що Маріуполь нібито "швидко та якісно відновлюється" після російської окупації. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі LIGA.net назвав це "провокацією".

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На сторінці заходу у Facebook міститься анонс італійської та російською мовами. У тексті прослідковуються пропагандистські меседжі з ключовими словами на кшталт "київська хунта", "місто-мученик бандитської окупації", "місто-символ народного повстання на Донбасі" тощо.

Організатори заходу, якими є члени культурної асоціації "Росія Емілія-Романья", заявляють про "швидкий процес відновлення" Маріуполя, який зазнав значних руйнувань під час його окупації регулярними військами РФ навесні 2022 року.

Скриншот

Скриншот

Пропагандисти планують провести виставку 20 січня, о 15:00 за місцевим часом, в Громадській залі на Віа Вітербо, 80, де обіцяють "представити громадськості результати роботи нової міської адміністрації" після окупації Маріуполя.

МЗС України вже доручило українському посольству в Римі підготувати офіційне звернення, заявив Ніколенко.

"На офіційному рівні Італія рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. І ми очікуємо, що на цей пропагандистський захід буде відповідна реакція", – заявив він.

8 вересня 2023 року повідомлялося, що у Маріуполі китайська оперна співачка Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру. Міністерство закордонних справ у відповідь ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.

Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, яка підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.

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