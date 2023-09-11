Китайська співачка Ван Фан, яка відвідала Маріуполь і заспівала російську пісню "Катюша" на руїнах розбомбленого окупантами драмтеатру, взяла участь в організованій пропагандистами пресконференції в Москві. Під час пресконференції Ван Фан озвучила низку стандартних брехливих наративів Кремля про війну РФ проти України.

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"Я не тільки співачка, я ще й мати, маю двох дітей, і я сподіваюся, що буде ще більше дітей. Тому коли я бачила в репортажах ЗМІ повідомлення про вбивство дітей Донбасу українськими нацистами, це викликало в мені гнів, обурення і цілу гаму переживань. Я весь час хотіла приїхати на Донбас, подивитися, як там живуть люди, як там живуть діти", – сказала китайська співачка, коментуючи свою поїздку на тимчасово окуповану територію.

Китаянка заявила, що "все, що сталося у Маріуполі, свідчить про те, що нацисти повернулися".

Критику в мережі на свою адресу через поїздку до окупантів та фактичну підтримку агресора Ван Фан вважає "знущаннями та наклепом прихильників нацизму".

Коментуючи своє виконання "Катюші" на руїнах драмтеатру, де росіяни вбили авіабомбами близько 600 людей, Ван Фан сказала: "Пісня "Катюша", яку виконували воїни Народно-визвольної армії Китаю на параді на Червоній площі в Москві, у нас у країні увійшла до десятки величних антифашистських пісень і донині надихає і китайський народ".

Вона також вважає законною свою поїздку на окуповану Росією територію Донбасу, але пояснення видала суперечливе – послалася на китайський закон та запрошення від РФ. Про українське законодавство не згадала, хоча й наголосила, що приїхала до України.

"Що стосується питання про те, чи законний мій в'їзд в Україну, то, звичайно, так. Дивіться відповідний китайський закон: "Виїхавши в іншу країну, громадянин зобов'язаний дотримуватися законів і правил іншої країни". А Китай не втручається у внутрішні справи інших країн. Тому поки у мене є віза і запрошення від РФ, я маю законне право відвідувати будь-які місця в Росії, які дозволяє її законодавство мені відвідувати, незалежно від того, чи визнане це місце Китаєм або іншою країною", – сказала Ван Фан.

8 вересня повідомлялося, що у Маріуполі Ван Фан заспівала пісню "Катюша" на руїнах знищеного російськими окупантами драмтеатру. Міністерство закордонних справ у відповідь ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.

Чоловік Ван Фан є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, яка підпорядковується Компартії Китаю, і у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи.

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