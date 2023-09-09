Експерт: Чоловік китаянки, яка співала "Катюшу" в Маріуполі – чиновник КНР. Видав наративи РФ

Чоловік китаянки, яка заспівала пісню "Катюша" на руїнах розбомбленого росіянами драматичного театру у Маріуполі, є членом Народної політичної консультативної ради Китаю, що підпорядковується Компартії Китаю; у своїх соцмережах він підтримав дружину та видав проросійські наративи. На це звернув увагу запрошений співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки в Тайбеї Юрій Пойта.

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У дописах в китайській соцмережі Weibo Чжоу Сяопін підтримав дії дружини та видав прокремлівські наративи, основний зміст яких мав прихильність до країни-агресорки – він писав, що це "українці розбомбили драмтеатр".

Пойта зазначив, що зробив скриншоти допису, оскільки Чжоу видалив його.

За словами чоловіка співачки Ван Фан, китаянка заспівала "Катюшу" для "друзів на Донбасі на місці реставрації Великого театру, розбомбленого українськими нацистами".

Ван розповіла Чжоу, що за час перебування у Маріуполі, "чотири ракети української армії обстріляли культурний центр міста, який спільно відновили Росія та Донбас".

Далі китайський чиновник заявив, що місцеві мешканці нібито плакали та просили захистити їх від атак "найманців НАТО", а коли почули "Катюшу" - висловилися, що "були глибоко вражені й надалі будуть боротися за мир і право на своє існування".

Після "концерту" Ван зустрілася з ватажком терористів на Донбасі Денисом Пушиліним, "вручила йому подарунки та благословила".

На завершення тексту Чжоу видав традиційні прокремлівські наративи про те, що нібито Україна вісім років "бомбила Донбас".

"Вісім років українські нацисти бомбардували мешканців усього Донбасу, під прицілом – лікарні, школи, театри тощо, загинуло понад 16 тисяч людей, українська армія навіть готується вчинити тут геноцид. Тому існує тільки боротьба за мир і виживання і більше нічого", – написав він.

Після цього епізоду Міністерство закордонних справ ініціювало заборону на в'їзд усіх "гастролерів" із КНР.

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