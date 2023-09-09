Эксперт: Муж китаянки, что спела "Катюшу" в Мариуполе – чиновник КНР. Выдал нарративы РФ

Муж китаянки, спевшей песню "Катюша" на руинах разбомбленного россиянами драматического театра в Мариуполе, является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая; в своих соцсетях он поддержал жену и издал пророссийские нарративы. На это обратил внимание приглашенный сотрудник Института исследований национальной обороны и безопасности в Тайбэе Юрий Пойта.

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В сообщениях в китайской соцсети Weibo Чжоу Сяопин поддержал действия жены и выдал прокремлевские нарративы, основное содержание которых имело в себе расположение к стране-агрессору – он писал, что это "украинцы разбомбили драмтеатр".

Пойта отметил, что сделал скриншоты сообщения, поскольку Чжоу удалил его.

По словам мужа певицы Ван Фан, китаянка спела "Катюшу" для "друзей на Донбассе на месте реставрации Большого театра, разбомбленного украинскими нацистами".

Ван рассказала Чжоу, что за время пребывания в Мариуполе "четыре ракеты украинской армии обстреляли культурный центр города, который совместно восстановили Россия и Донбасс".

Далее китайский чиновник заявил, что местные жители якобы плакали и просили оградить их от атак "наемников НАТО", а когда услышали "Катюшу" – высказались, что были "глубоко вдохновлены и дальше будут бороться за мир и право на свое существование".

После "концерта" Ван встретилась с главарем террористов на Донбассе Денисом Пушилиным, "вручила ему подарки и благословила".

В завершении текста Чжоу издал традиционные прокремлевские нарративы о том, что якобы Украина восемь лет "бомбила Донбасс".

"Восемь лет украинские нацисты бомбили жителей всего Донбасса, под прицелом – больницы, школы, театры и т.д., погибли более 16 тысяч человек, украинская армия даже готовится совершить здесь геноцид. Поэтому существует только борьба за мир и выживание и больше ничего", – написал он.

После этого эпизода Министерство иностранных дел инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР.

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