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Певица из КНР после Мариуполя выдала "классику" пропаганды РФ об "убийстве детей Донбасса" видео

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 20:07
Видео: пропагандистские Telegram-каналы
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Китайская певица Ван Фан, посетившая Мариуполь и спевшая российскую песню "Катюша" на руинах разбомбленного оккупантами драмтеатра, поучаствовала в организованной пропагандистами пресс-конференции в Москве. В ходе пресс-конференции Ван Фан озвучила ряд стандартных лживых нарративов Кремля о войне РФ против Украины.


"Я не только певица, я еще и мать, у меня двое детей, и я надеюсь, что будет еще больше детей. Поэтому когда я видела в репортажах СМИ сообщения об убийстве детей Донбасса украинскими нацистами, это вызывало во мне гнев, возмущение и целую гамму переживаний. Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди, как там живут дети", – сказала китайская певица, комментируя свою поездку на временно оккупированную территорию.

Китаянка заявила, что "все, что произошло в Мариуполе, говорит о том, что нацисты вернулись".

Критику в сети в свой адрес из-за поездки к оккупантам и фактической поддержки агрессора Ван Фан считает "издевками и клеветой сторонников нацизма".

Комментируя свое исполнение "Катюши" на руинах драмтеатра, где россияне убили авиабомбами около 600 человек, Ван Фан сказала: "Песня "Катюша", которую исполняли воины Народно-освободительной армии Китая на параде на Красной площади в Москве, у нас в стране вошла в десятку величайших антифашистских песен и по сей день вдохновляет и китайский народ".

Она также считает законной свою поездку на оккупированную Россией территорию Донбасса, но объяснение выдала противоречивое – сослалась на китайский закон и пригласительное письмо от РФ. Об украинском законодательстве не упомянула, хоть и отметила, что приехала в Украину.

"Что касается вопроса о том, законен ли мой въезд в Украину, то, конечно, да. Смотрите соответствующий китайский закон: "Выехав в другую страну, гражданин обязан соблюдать законы и правила другой страны". А Китай не вмешивается во внутренние дела других стран. Поэтому пока у меня есть виза и пригласительное письмо от РФ, я имею законное право посещать любые места в России, которые разрешает ее законодательство мне посещать, независимо от того, признано ли это место Китаем или другой страной", – сказала Ван Фан.

  • 8 сентября сообщалось, что в Мариуполе Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра. Министерство иностранных дел в ответ инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР.
  • Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, подчиняющегося Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.
Оксана Житнюк
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