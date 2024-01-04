Пропагандисты РФ планируют в Италии выставку о "расцвете" Мариуполя. У Кулебы ответили

Разрушенный Мариуполь (Фото: ЕРА)

В итальянском городе Модена планируют провести пропагандистскую выставку о том, что Мариуполь якобы быстро и качественно восстанавливается после российской оккупации. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net назвал это "провокацией".

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На странице мероприятия в Facebook содержится анонс на итальянском и русском языках. В тексте прослеживаются пропагандистские месседжи с ключевыми словами типа "киевская хунта", "город-мученик бандитской оккупации", "город-символ народного восстания на Донбассе" и тому подобное.

Организаторы мероприятия, которыми являются члены культурной ассоциации "Россия Эмилия-Романья", заявляют о "скором процессе восстановления" Мариуполя, потерпевшего значительные разрушения во время его оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

Скриншот

Скриншот

Пропагандисты планируют провести выставку 20 января, в 15:00 по местному времени, в Общественном зале на Виа Витербо, 80, где обещают "представить общественности результаты работы новой городской администрации" после оккупации Мариуполя.

МИД Украины уже поручил украинскому посольству в Риме подготовить официальное обращение, заявил Николенко.

"На официальном уровне Италия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И мы ожидаем, что на это пропагандистское мероприятие будет ответная реакция", – заявил он.

8 сентября 2023 года сообщалось, что в Мариуполе китайская оперная певица Ван Фан спела песню "Катюша" на руинах уничтоженного российскими оккупантами драмтеатра. Министерство иностранных дел в ответ инициировало запрет на въезд всех "гастролеров" из КНР.

Муж Ван Фан является членом Народного политического консультативного совета Китая, который подчиняется Компартии Китая, и в своих соцсетях он поддержал жену и выдал пророссийские нарративы.

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