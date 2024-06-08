"Ризики відсутні". Україна повернулася до питання ратифікації Римського статуту

Фото: пресслужба Офісу президента

Українська влада вважає за необхідне ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це дасть змогу посилити тиск на російських воєнних злочинців, йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

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На Банковій відбулася нарада за участі заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої та генерального прокурора Андрія Костіна, де обговорювалося питання ратифікації. У ній також взяли участь представники міністерств оборони, юстиції, закордонних та внутрішніх справ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Національної поліції.

"Учасники досягли згоди щодо відсутності ризиків, пов’язаних із ратифікацією", – йдеться в повідомленні.

Україна підписала Римський статут, який лежить в основі Міжнародного кримінального суду, ще у 2000 році, але досі його не ратифікувала.

В Україні існують страхи, що МКС почне притягувати до відповідальності українських військових або що Росія завалить суд сфабрикованими справами проти України.

Офіс президента відкидає такі побоювання, тому що юрисдикція МКС не замінює національну юрисдикцію, а лише доповнює її. Тобто МКС приймає справи лише тоді, коли національні суди держави не можуть або не хочуть забезпечувати відповідальність за певні злочини.

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У протилежному випадку суд не може втручатися, за винятком ситуацій, які були передані суду Радою безпеки ООН.

Мандат Міжнародного кримінального суду дозволяє судити осіб за:

→ воєнні злочини,

→ злочини проти людства,

→ злочин агресії,

→ геноцид.