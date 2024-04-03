44 країни підтримали ідею створення трибуналу для Росії за злочини проти України

Зараз очільник МЗС Кулеба впевнений, що країни зможуть знайти "всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя"

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

У Нідерландах представники 44 країн наголосили на важливості повної відповідальності Росії за злочини проти України – підтримали ідею створення для цього спеціального трибуналу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, а також про це йдеться у декларації, опублікованій на сайті уряду Нідерландів.

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У декларації за підсумками конференції "Відновлення справедливості для України" країни-підписанти акцентували, що вони "залишаються відданими створенню спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України. Також підписанти привітали пропозицію Нідерландів прийняти такий спецтрибунал.

Підсумковий документ наразі підписали: Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словенія, Іспанія, Швеція, Україна, Британія і США.

Всього у конференції брали участь 57 країн.

Очільник МЗС зазначив, що ще два роки тому ідею створення спецтрибуналу "всі категорично відкидали", а рік тому, за його словами, здавалося, що робота над ним "загрузла у суперечках між державами".

Однак тепер Кулеба впевнений, що країни зможуть знайти "всі необхідні рішення та втілити трибунал у життя".

"Нам потрібно зробити ще один поштовх, щоб це зробити", — наголосив він.

3 липня 2023 року відкрився Міжнародний центр, відповідальний за розслідування російського вторгнення в Україну. В ОП заявили, що відкриття цього центру – це крок до спецтрибуналу над владою РФ.

10 вересня Кулеба заявив, що питання спеціального трибуналу для російських воєнних злочинців стало єдиним, де він не зміг виконати доручення Зеленського.

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