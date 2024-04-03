44 страны поддержали идею создания трибунала для России за преступления против Украины

Сейчас глава МИД Кулеба уверен, что страны смогут найти "все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь"

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

В Нидерландах представители 44 стран отметили важность полной ответственности России за преступления против Украины – поддержали идею создания для этого специального трибунала. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте правительства Нидерландов.

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В декларации по итогам конференции "Восстановление справедливости для Украины" страны-подписанты акцентировали, что они "остаются преданными созданию специального трибунала для расследования и судебного преследования преступления агрессии против Украины. Также подписанты приветствовали предложение Нидерландов принять такой спецтрибунал.

Итоговый документ пока подписали: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

Всего в конференции принимали участие 57 стран.

Глава МИД отметил, что еще два года назад идею создания спецтрибунала "все категорически отвергали", а год назад, по его словам, казалось, что работа над ним "погрязла в спорах между государствами".

Однако теперь Кулеба уверен, что страны смогут найти "все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь".

"Нам нужно сделать еще один толчок, чтобы это сделать", – подчеркнул он.

3 июля 2023 года открылся Международный центр, ответственный за расследование российского вторжения в Украину. В ОП заявили, что открытие этого центра – это шаг к спецтрибуналу над властями РФ.

10 сентября Кулеба заявил, что вопрос специального трибунала для российских военных преступников стал единственным, где он не смог выполнить поручение Зеленского.

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