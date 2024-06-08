"Риски отсутствуют". Украина вернулась к вопросу ратификации Римского статута
Украинские власти считают необходимым ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это позволит усилить давление на российских военных преступников, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
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На Банковой состоялось совещание с участием заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой и генерального прокурора Андрея Костина, где обсуждался вопрос ратификации. В нем также приняли участие представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции.
"Участники достигли согласия по поводу отсутствия рисков, связанных с ратификацией", — говорится в сообщении.
Украина подписала Римский устав, лежащий в основе Международного уголовного суда, еще в 2000 году, но до сих пор его не ратифицировала.
В Украине существуют страхи, что МКС начнет привлекать к ответственности украинских военных или Россия завалит суд сфабрикованными делами против Украины.
Офис президента исключает такие опасения, потому что юрисдикция МКС не заменяет национальную юрисдикцию, а лишь дополняет ее. То есть, МКС принимает дела только тогда, когда национальные суды государства не могут или не хотят обеспечивать ответственность за определенные преступления.
В противном случае суд не может вмешиваться, за исключением ситуаций, передаваемых суду Советом безопасности ООН.
Мандат Международного уголовного суда разрешает судить лиц за:
→ военные преступления,
→ преступления против человечества,
→ преступление агрессии,
→ геноцид.
- Более 40 стран мира поддерживают идею создания трибунала для России за преступления против Украины.