"Риски отсутствуют". Украина вернулась к вопросу ратификации Римского статута

Фото: пресс-служба Офиса президента

Украинские власти считают необходимым ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это позволит усилить давление на российских военных преступников, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

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На Банковой состоялось совещание с участием заместителя руководителя Офиса президента Ирины Мудрой и генерального прокурора Андрея Костина, где обсуждался вопрос ратификации. В нем также приняли участие представители министерств обороны, юстиции, иностранных и внутренних дел, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Национальной полиции.

"Участники достигли согласия по поводу отсутствия рисков, связанных с ратификацией", — говорится в сообщении.

Украина подписала Римский устав, лежащий в основе Международного уголовного суда, еще в 2000 году, но до сих пор его не ратифицировала.

В Украине существуют страхи, что МКС начнет привлекать к ответственности украинских военных или Россия завалит суд сфабрикованными делами против Украины.

Офис президента исключает такие опасения, потому что юрисдикция МКС не заменяет национальную юрисдикцию, а лишь дополняет ее. То есть, МКС принимает дела только тогда, когда национальные суды государства не могут или не хотят обеспечивать ответственность за определенные преступления.

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В противном случае суд не может вмешиваться, за исключением ситуаций, передаваемых суду Советом безопасности ООН.

Мандат Международного уголовного суда разрешает судить лиц за:

→ военные преступления,

→ преступления против человечества,

→ преступление агрессии,

→ геноцид.