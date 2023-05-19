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Саудівська Аравія оголосила про "активний нейтралітет" у відносинах з Україною та Росією

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19.05.2023, 20:55
Саудівська Аравія оголосила про
Фейсал ібн Фархан (Фото - EPA)

Саудівська Аравія заявила, що офіційно займає "нейтральну позицію" стосовно вторгнення Росії до України. Про це заявив глава МЗС країни принц Фейсал ібн Фархан, повідомляє The Guardian.

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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії сказав, що його країна обрала "активний нейтралітет" щодо російського вторгнення в Україну.

Заява була зроблена у день приїзду до Саудівської Аравії президента Володимира Зеленського для виступу перед Лігою арабських держав. Президент також провів зустріч зі спадковим принцом та прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом.

У медіа зазначають, що заяву Саудівської Аравії про її нейтралітет можна сприймати як успіх України, оскільки країна останніми роками підтримувала тісні відносини з Росією.

Сергій Бережний
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саудівська аравіядипломатіянейтралітетФейсал ібн Фархан
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