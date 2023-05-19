Саудовская Аравия объявила об "активном нейтралитете" в отношениях с Украиной и Россией

Саудовская Аравия заявила, что официально занимает "нейтральную позицию" по отношению к вторжению России в Украину. Об этом заявил глава МИД страны принц Фейсал ибн Фархан, сообщает The Guardian.

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии сказал, что его страна выбрала "активный нейтралитет" в вопросе российского вторжения в Украину.

Заявление было сделано в день приезда в Саудовскую Аравию президента Владимира Зеленского для выступления перед Лигой арабских государств. Президент также провел встречу с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом.

В медиа отмечают, что заявление Саудовской Аравии о ее нейтралитете можно воспринимать как успех Украины, поскольку страна в последние годы поддерживала тесные отношения с Россией.

26 февраля 2023 года Фейсал ибн Фархан был в Киеве с визитом и подписал ряд соглашений. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал его визит успешным.

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