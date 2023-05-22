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СБУ: Чоловік допомагав Росії бити по Очакову дронами та фосфором, може сісти на все життя – фото

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22.05.2023, 10:37
СБУ: Чоловік допомагав Росії бити по Очакову дронами та фосфором, може сісти на все життя – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України стверджує, що затримала чоловіка, який коригував удари по Миколаївщині дронами-камікадзе Shahed та фосфорними снарядами, він може провести решту життя у тюрмі.

За даними контррозвідки, чоловік нібито передавав окупантам інформацію про місця базування українських воїнів та їхньої техніки у прифронтових територіях області.

Фото: СБУ

Як стверджує СБУ, він також сповіщав росіян про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, РСЗВ "Град" та іранських дронів-камікадзе Shahed.

Фото: СБУ

Отримані через месенджери дані окупанти використовували для завдання ударів по Миколаївщині, у першу чергу – по Очакову.

Фото: СБУ

СБУ повідомила затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Фото: СБУ


Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також: СБУ: У Чернівцях російський агент шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та ДПСУ – фото, відео

Мілана Головань
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