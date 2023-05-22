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СБУ: Мужчина помогал РФ бить по Очакову дронами и фосфором, могут дать пожизненное – фото

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 10:37
СБУ: Мужчина помогал РФ бить по Очакову дронами и фосфором, могут дать пожизненное – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала мужчину, корректировавшего удары по Николаевской области дронами-камикадзе Shahed и фосфорными снарядами, он может провести оставшуюся жизнь в тюрьме.

По данным контрразведки, мужчина якобы передавал оккупантам информацию о местах базирования украинских воинов и их техники в прифронтовых территориях области.

Фото: СБУ

Как утверждает СБУ, он также извещал россиян о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, РСЗО "Град" и иранских дронов-камикадзе Shahed.

Фото: СБУ

Полученные через мессенджеры данные оккупанты использовали для нанесения ударов по Николаевской области, в первую очередь – по Очакову.

Фото: СБУ

СБУ сообщила задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Фото: СБУ


Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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Милана Головань
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