СБУ: Мужчина помогал РФ бить по Очакову дронами и фосфором, могут дать пожизненное – фото
Служба безопасности Украины утверждает, что задержала мужчину, корректировавшего удары по Николаевской области дронами-камикадзе Shahed и фосфорными снарядами, он может провести оставшуюся жизнь в тюрьме.
По данным контрразведки, мужчина якобы передавал оккупантам информацию о местах базирования украинских воинов и их техники в прифронтовых территориях области.
Как утверждает СБУ, он также извещал россиян о последствиях их воздушных атак с использованием фосфорных боеприпасов, РСЗО "Град" и иранских дронов-камикадзе Shahed.
Полученные через мессенджеры данные оккупанты использовали для нанесения ударов по Николаевской области, в первую очередь – по Очакову.
СБУ сообщила задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
- 19 мая 2023 года СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, приказавшему уничтожить самолет "Мрія".
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