Росія готувала убивство та теракти у метро і великих торговельних центрах Києва – СБУ

Пособник ФСБ з Криму скерував агента-виконавця до української столиці для замовного вбивства та підриву саморобної вибухівки в годину пік

Ілюстративне фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про викриття резидента Федеральної служби безпеки РФ, який готував убивство медійної персони, а також серію терактів у метро і великих торговельно-розважальних центрах Києва.

"СБУ запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у ТРЦ і на одній зі станцій метро в столиці України", – йдеться у дописі.

Спецслужба зазначає, що діяла на випередження та завдяки цьому зірвала плани РФ й встановила особу організатора замовних злочинів – фігурантом виявився житель тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу.

Розслідування встановило, що чоловік підшукував "однодумців", щоб надалі вербувати їх до агентурного апарату ФСБ: серед них були його місцеві знайомі, які мали громадянство України й за своїм віком не підлягали мобілізації.

Так, СБУ задокументувала спробу "маршрутизації" до Києва жителя Криму, завербованого росіянами, який перетнув український кордон через треті країни – після прибуття до столиці фігурант отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого забрав пістолет Макарова спорядженим магазином (на фото два магазини. – Ред.).

Правоохоронці встановили, що з цієї зброї ФСБ доручила агенту здійснити замовне вбивство медійної особи у Києві.

Фото: СБУ

"Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках", – розповіли в відомстві.

Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном, щоб підірвати її дистанційно у годину пік, коли в цих місцях було зосереджено найбільше людей, пояснюють в СБУ.

За її даними, цим окупанти планували поширити панічні настрої серед жителів Києва, щоб розхитати суспільно-політичну ситуацію в столиці.

"Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму", – наголошують у повідомленні.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Слідчі СБУ заочно повідомили про підозру фігуранту з Криму за статтями про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, терористичний акт та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Максимальне покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

"Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", – зазначають правоохоронці.

Тим часом, додає СБУ, віршується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця.